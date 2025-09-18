Видео
РФ атаковала железную дорогу на Полтавщине — поезда задержатся

РФ атаковала железную дорогу на Полтавщине — поезда задержатся

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 07:48
Ночная атака на Полтавщине — повреждена железнодорожная инфраструктура
Железнодорожники чинят сети. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В ночь на 18 сентября российские войска совершили обстрел железнодорожной инфраструктуры в Миргородском районе Полтавской области. В результате удара возникли пожары, которые оперативно локализовали спасатели ГСЧС. По официальной информации, один человек получил ранения.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Читайте также:

Укрзализныця предупредила о задержке рейсов из-за атаки на Полтавщину

В компании объяснили, что из-за временного обесточивания нескольких участков в регионе Укрзализныця была вынуждена вывести на рейс эзервные тепловозы.

Это повлекло задержку пассажирских поездов в пределах трех часов. Среди них: №102 сообщением Херсон — Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм — Львов, №64/112 Львов —Харьков, Изюм, а также скоростной поезд №791 Кременчуг — Киев.

Как отметили в "Укрзализныце", по состоянию на 07:00 утра все повреждения удалось ликвидировать, электроснабжение восстановлено, и движение как пассажирских, так и пригородных электропоездов вернулось к привычному режиму.

Напомним, недавно председатель правления АО "Укрзализныця" заявил, что российские войска изменили тактику и начали усиленно атаковать ключевые узловые маршруты железной дороги.

Так недавно в результате атаки маршрутов Укрзализныци возникла задержка нескольких рейсов поездов.

Автор:
Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
