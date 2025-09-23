Затримка поїздів з Одеси — в Укрзалізниці попередили про зміни графіку

Укрзалізниця попередила про затримки рейсів через обстріли
Росія вкотре атакувала інфраструктурні об'єкти. Внаслідок обстрілу в Укрзалізниці виникли затримки в русі кількох рейсів.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
В Україні затримується низка поїздів
Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через пошкодження інфраструктури після ворожого обстрілу в Кіровоградській області.
Зокрема, зміни у графіку стосуються рейсів:
- №54 Одеса — Дніпро;
- №254 Одеса — Кривий Ріг;
- №51 Одеса — Запоріжжя;
- №128 Львів — Запоріжжя;
- №92 Одеса — Краматорськ.
Окрім того, затримується й низка інших поїздів. Наразі найдовша затримка у №749/750 Київ — Відень Головний на понад 2:55 години.
Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці повідомили про успішне завершення ремонту електропоїзда в Полтавській області, який знову вийшов на рейс після обстрілу РФ.
Також народна депутатка заявила, що існує ризик зупинки роботи Укрзалізниці через регулярні атаки Росії.
