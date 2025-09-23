Відео
Україна
Головна Новини дня Укрзалізниця попередила про затримки рейсів через обстріли

Укрзалізниця попередила про затримки рейсів через обстріли

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 08:40
Затримка поїздів з Одеси — в Укрзалізниці попередили про зміни графіку
Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Росія вкотре атакувала інфраструктурні об'єкти. Внаслідок обстрілу в Укрзалізниці виникли затримки в русі кількох рейсів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

В Україні затримується низка поїздів

Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через пошкодження інфраструктури після ворожого обстрілу в Кіровоградській області.

Зокрема, зміни у графіку стосуються рейсів:

  • №54 Одеса — Дніпро;
  • №254 Одеса — Кривий Ріг;
  • №51 Одеса — Запоріжжя;
  • №128 Львів — Запоріжжя;
  • №92 Одеса — Краматорськ.

Окрім того, затримується й низка інших поїздів. Наразі найдовша затримка у №749/750 Київ — Відень Головний  на понад 2:55 години. 

null
Таблиця затримок. Фото: скриншот
null
Таблиця затримок. Фото: скриншот
null
Таблиця затримок. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці повідомили про успішне завершення ремонту електропоїзда в Полтавській області, який знову вийшов на рейс після обстрілу РФ.

Також народна депутатка заявила, що існує ризик зупинки роботи Укрзалізниці через регулярні атаки Росії.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
