Затримка поїздів з Одеси — в Укрзалізниці попередили про зміни графіку

Росія вкотре атакувала інфраструктурні об'єкти. Внаслідок обстрілу в Укрзалізниці виникли затримки в русі кількох рейсів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

В Україні затримується низка поїздів

Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через пошкодження інфраструктури після ворожого обстрілу в Кіровоградській області.

Зокрема, зміни у графіку стосуються рейсів:

№54 Одеса — Дніпро;

№254 Одеса — Кривий Ріг;

№51 Одеса — Запоріжжя;

№128 Львів — Запоріжжя;

№92 Одеса — Краматорськ.

Окрім того, затримується й низка інших поїздів. Наразі найдовша затримка у №749/750 Київ — Відень Головний на понад 2:55 години.

Таблиця затримок. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в Укрзалізниці повідомили про успішне завершення ремонту електропоїзда в Полтавській області, який знову вийшов на рейс після обстрілу РФ.

Також народна депутатка заявила, що існує ризик зупинки роботи Укрзалізниці через регулярні атаки Росії.