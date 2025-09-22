Відео
Україна
Головна Новини дня Укрзалізниця злагодила поїзд на Полтавщині, який пошкодив обстріл

Укрзалізниця злагодила поїзд на Полтавщині, який пошкодив обстріл

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:00
Укрзалізниця відремонтувала пошкоджений поїзд Полтава – Кременчук
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Після чергового обстрілу на Полтавщині фахівці власними силами відремонтували пошкоджений модернізований приміський електропоїзд і вже повернули його на маршрут Полтава — Кременчук. Після удару було проведено оперативне обстеження і вже менш ніж за місяць залізничники відновили рухомий склад.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці

Читайте також:

Залізничники оперативно відремонтували приміський поїзд Полтава — Кременчук

У процесі робіт залізничники замінили скло прожектора та стулки автоматичних дверей, відновили вікна й дах, виправили геометрію кількох дверей, а також повернули на місця сидіння, зірвані вибуховою хвилею у вагонах.

Після цього шестивагонний поїзд знову вийшов на лінію за своїм звичним графіком.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці заявляли, що росіяни посилили атаки на ключові транспортні залізничні вузли

А кілька днів тому сталась масштабна затримка поїздів через обстріл залізничного полотна.

Кабінет міністрів ремонт Укрзалізниця поїзди Полтава
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
