Укрзалізниця відремонтувала пошкоджений поїзд Полтава – Кременчук

Після чергового обстрілу на Полтавщині фахівці власними силами відремонтували пошкоджений модернізований приміський електропоїзд і вже повернули його на маршрут Полтава — Кременчук. Після удару було проведено оперативне обстеження і вже менш ніж за місяць залізничники відновили рухомий склад.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Залізничники оперативно відремонтували приміський поїзд Полтава — Кременчук

У процесі робіт залізничники замінили скло прожектора та стулки автоматичних дверей, відновили вікна й дах, виправили геометрію кількох дверей, а також повернули на місця сидіння, зірвані вибуховою хвилею у вагонах.

Після цього шестивагонний поїзд знову вийшов на лінію за своїм звичним графіком.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці заявляли, що росіяни посилили атаки на ключові транспортні залізничні вузли.

А кілька днів тому сталась масштабна затримка поїздів через обстріл залізничного полотна.