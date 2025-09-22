Видео
Укрзализныця починила поезд на Полтавщине, который обстреляли

Укрзализныця починила поезд на Полтавщине, который обстреляли

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:00
Укрзализныця отремонтировала поврежденный поезд Полтава — Кременчуг
Ремонтные работы. Фото иллюстративное: Укрзализныця

После очередного обстрела на Полтавщине специалисты собственными силами отремонтировали поврежденный модернизированный пригородный электропоезд и уже вернули его на маршрут Полтава — Кременчуг. После удара было проведено оперативное обследование и уже менее чем за месяц железнодорожники восстановили подвижной состав.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте также:

Железнодорожники оперативно отремонтировали пригородный поезд Полтава — Кременчук

В процессе работ железнодорожники заменили стекло прожектора и створки автоматических дверей, восстановили окна и крышу, исправили геометрию нескольких дверей, а также вернули на места сиденья, сорванные взрывной волной в вагонах.

После этого шестивагонный поезд снова вышел на линию по своему привычному графику.

Напомним, ранее в Укрзализныце заявляли, что россияне усилили атаки на ключевые транспортные железнодорожные узлы.

А несколько дней назад произошла масштабная задержка поездов из-за обстрела железнодорожного полотна.

Кабинет министров ремонт Укрзализныця поезда Полтава
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
