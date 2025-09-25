Відео
Україна
Головна Новини дня Обстріл Вінниччини — були перебої зі світлом та рухом поїздів

Обстріл Вінниччини — були перебої зі світлом та рухом поїздів

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 06:32
Вінницька область під ударом РФ 25 вересня - були перебої зі світлом та рухом поїздів
На Вінниччині спостерігалися проблеми зі світлом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Росіяни в ніч проти 25 вересня масовано атакували Вінниччину. Внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури

Про це у Telegram розповіла перша заступниця глави Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на Вінниччину в ніч проти 25 вересня

"Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів, станом на зараз електропостачання та рух потягів відновлено", — розповіла Заболотна.

Вона уточнила, що через обстріл без світла були понад 300 споживачів. Водночас звернень щодо пошкодження житлових будинків не було, постраждалих також немає.

"Станом на 5:30 пожежу ліквідовано. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Загалом залучено 76 осіб особового складу та 24 одиниці техніки", — резюмувала заступниця глави ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою були також Кіровоградська та Миколаївська області. Внаслідок обстрілу були знеструмлені дільниці залізниці, у зв'язку з чим виникла затримка поїздів.

Також ми писали, що ввечері 23 вересня ворог масовано атакував дронами Харків, а в ніч проти 24 — ще й область. Внаслідок атаки були пожежі та постраждали люди.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
