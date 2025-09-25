Винницкая область под ударом РФ 25 сентября - были перебои со светом и движением поездов

В Винницкой области наблюдались проблемы со светом. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Россияне в ночь на 25 сентября массированно атаковали Винницкую область. В результате обстрела значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

Об этом в Telegram рассказала первая заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"Была обесточена часть города и остановлено движение поездов, по состоянию на сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено", — рассказала Заболотная.

Она уточнила, что из-за обстрела без света были более 300 потребителей. При этом обращений о повреждении жилых домов не было, пострадавших также нет.

"По состоянию на 5:30 пожар ликвидирован. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела. Всего привлечено 76 человек личного состава и 24 единицы техники", — резюмировала заместитель главы ОВА.

Напомним, что этой ночью под атакой были также Кировоградская и Николаевская области. Вследствие обстрелов были обесточены участки железной дороги, в связи с чем возникла задержка поездов.

Также мы писали, что вечером 23 сентября враг массированно атаковал дронами Харьков, а в ночь на 24 — еще и область. В результате атаки были пожары и пострадали люди.