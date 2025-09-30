Видео
На Сумщине мужчину ранила пуля от ПВО во время дроновой атаки

На Сумщине мужчину ранила пуля от ПВО во время дроновой атаки

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:06
В Конотопе 79-летний мужчина ранен пулей ПВО
Бригада скорой помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В центре города Конотоп 79-летний местный житель получил пулевое ранение в живот. Инцидент произошел во время работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Читайте также:

Мужчину экстренно направили в больницу

Мэр города сообщил, что пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики уже проводят операцию.

Семенихин призвал жителей не находиться возле окон и на улице во время работы ПВО, чтобы избежать подобных случаев.

Сейчас Сумская область находится под дроновой атакой со стороны России. В регионе объявлена воздушная тревога.

null
Предупреждение мэра об угрозе дронов в г. Конотоп. Фото: скриншот
null
Карта воздушных тревог в Украине 30 сентября в 12:00. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 30 сентября, стало известно о трагической гибели семьи в частном доме в селе Чернетчина, куда попал российский дрон. Среди погибших есть дети.

Также полиция задокументировала смерть еще одного гражданского человека — за сутки на Сумщине погибли пять человек от российских атак.

Сумская область ПВО дроны атака ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
