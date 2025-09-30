В Конотопе 79-летний мужчина ранен пулей ПВО

Бригада скорой помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

В центре города Конотоп 79-летний местный житель получил пулевое ранение в живот. Инцидент произошел во время работы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Реклама

Читайте также:

Мужчину экстренно направили в больницу

Мэр города сообщил, что пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики уже проводят операцию.

Семенихин призвал жителей не находиться возле окон и на улице во время работы ПВО, чтобы избежать подобных случаев.

Сейчас Сумская область находится под дроновой атакой со стороны России. В регионе объявлена воздушная тревога.

Предупреждение мэра об угрозе дронов в г. Конотоп. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог в Украине 30 сентября в 12:00. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 30 сентября, стало известно о трагической гибели семьи в частном доме в селе Чернетчина, куда попал российский дрон. Среди погибших есть дети.

Также полиция задокументировала смерть еще одного гражданского человека — за сутки на Сумщине погибли пять человек от российских атак.