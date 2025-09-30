В Конотопе 79-летний мужчина ранен пулей ПВО

На Сумщине мужчину ранила пуля от ПВО во время дроновой атаки
В центре города Конотоп 79-летний местный житель получил пулевое ранение в живот. Инцидент произошел во время работы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
Мужчину экстренно направили в больницу
Мэр города сообщил, что пострадавшего срочно доставили в больницу, где медики уже проводят операцию.
Семенихин призвал жителей не находиться возле окон и на улице во время работы ПВО, чтобы избежать подобных случаев.
Сейчас Сумская область находится под дроновой атакой со стороны России. В регионе объявлена воздушная тревога.
Напомним, сегодня, 30 сентября, стало известно о трагической гибели семьи в частном доме в селе Чернетчина, куда попал российский дрон. Среди погибших есть дети.
Также полиция задокументировала смерть еще одного гражданского человека — за сутки на Сумщине погибли пять человек от российских атак.
