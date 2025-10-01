В Конотопе прогремели взрывы — что известно

Дым после взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В городе Конотоп Сумской области прогремела серия мощных взрывов. Город находится под атакой российских беспилотников.

Об этом сообщают местные жители.

В Конотопе прогремели взрывы

Около 18:15 в городе был слышен пролет вражеских БпЛА и мощные взрывы. Предварительно, российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.



Сейчас официальных заявлений от местных властей о последствиях атаки нет. В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в 18:08 в небе над Сумской областью зафиксировано движение ударных беспилотников в направлении Конотопа.

Обстоятельства атаки и возможные разрушения уточняются.

Напомним, в результате обстрела Сумщины 30 сентября погибла семья — беременная женщина, ее муж и двое сыновей.

А также мы сообщали, что на Сумщине во время атаки дронов мужчину ранила пуля ПВО.