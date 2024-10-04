Антон Дробович просит Кабмин выделить средства на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Эксгумация тел. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович просит Кабинет министров Украины выделить ему хотя бы 1 млн гривен. Это необходимо для поисковых работ жертв Волынской трагедии.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона в пятницу, 4 октября.

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Как рассказал Антон Дробович, у Кабмина просят предоставить как минимум 1 млн гривен для развертывания программы по поисковым работам, в том числе и по просьбам граждан Польши. Он отметил, что пока как таковой программы нет, однако если бы граждане Польши обращались с таким запросом, то можно было бы начать поисковые работы.

"На то чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем пытаться им помочь", — сказал Дробович.

Также он добавил, что польская сторона уже годами не может запустить в работу ни специальные рабочие группы, ни межведомственные комиссии. Поэтому поляки обращаются непосредственно в Украину.

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Мол, такое условие выдвинут, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии. Такую позицию подвергли критике непосредственно в Польше, в частности эксглава МИД Польши заявил, что вместо разблокирования процесса эксгумации польское правительство избрало путь конфликтной риторики. Впоследствии даже возник конфликт между Владимиром Зеленским и главой МИД Польши Радославом Сикорским, который заявил, что во время визита в Киев он получил заверение, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии разрешат. Несмотря на это, вчера, 3 октября, стало известно, что Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работы по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии.