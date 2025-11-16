Видео
Україна
Видео

В Кабмине анонсировали новую энергетическую помощь от партнеров

Дата публикации 16 ноября 2025 15:41
обновлено: 16:24
Украина получит энергетическую помощь от партнеров — детали
Заместитель главы Минэнерго по вопросам цифровизации Роман Андарак. Фото: Минэнерго

Украина ожидает новые поступления энергетической помощи от партнеров уже в ближайшее время. Уже идут поиски необходимого оборудования.

Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго по вопросам цифровизации Роман Андарак в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Энергетическая помощь Украине от партнеров

Роман Андарак рассказал, что после международной конференции партнеры подтвердили готовность ускорить поддержку украинской энергетики и уже работают над поиском необходимого оборудования.

"Враг не ждет. Враг продолжает обстрелы украинской энергосистемы. И все наши международные друзья это понимают и подтвердили свое желание нам помогать — как этой зимой, так и в средней и долгосрочной перспективе", — сказал замглавы Минэнерго по вопросам цифровизации.

Напомним, ранее экономист объяснил, как удары по энергетике влияют на экономику. Это наносит миллиардные убытки и влияет на промышленное производство.

В то же время экс-министр энергетики заявил, что в Украине есть угроза тотального блэкаута. По его словам, энергетический сектор должен быть деполитизированным и переданным под управление специалистов.

