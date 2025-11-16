Відео
У Кабміні анонсували нову енергетичну допомогу від партнерів

У Кабміні анонсували нову енергетичну допомогу від партнерів

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 15:41
Оновлено: 16:13
Україна отримає енергетичну допомогу від партнерів — деталі
Заступник голови Міненерго з питань цифровізації Роман Андарак. Фото: Міненерго

Україна очікує нові надходження енергетичної допомоги від партнерів вже найближчим часом. Вже йдуть пошуки необхідного обладнання.

Про це повідомив заступник голови Міненерго з питань цифровізації Роман Андарак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець. 

Читайте також:

Енергетична допомога Україні від партнерів

Роман Андарак розповів, що після міжнародної конференції партнери підтвердили готовність прискорити підтримку української енергетики та вже працюють над пошуком необхідного обладнання.

"Ворог не чекає. Ворог продовжує обстріли української енергосистеми. І всі наші міжнародні друзі це розуміють і підтвердили своє бажання нам допомагати — як цієї зими, так і в середній та довгостроковій перспективі", — сказав заступник голови Міненерго з питань цифровізації.

Нагадаємо, раніше економіст пояснив, як удари по енергетиці впливають на економіку. Це завдає мільярдних збитків та впливає на промислове виробництво.

Водночас ексміністр енергетики заявив, що в Україні є загроза тотального блекауту.  За його словами, енергетичний сектор має бути деполітизованим і переданим під управління фахівців.

військова допомога Україна обстріли війна в Україні енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
