Україна отримає енергетичну допомогу від партнерів — деталі

Заступник голови Міненерго з питань цифровізації Роман Андарак. Фото: Міненерго

Україна очікує нові надходження енергетичної допомоги від партнерів вже найближчим часом. Вже йдуть пошуки необхідного обладнання.

Про це повідомив заступник голови Міненерго з питань цифровізації Роман Андарак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Енергетична допомога Україні від партнерів

Роман Андарак розповів, що після міжнародної конференції партнери підтвердили готовність прискорити підтримку української енергетики та вже працюють над пошуком необхідного обладнання.

"Ворог не чекає. Ворог продовжує обстріли української енергосистеми. І всі наші міжнародні друзі це розуміють і підтвердили своє бажання нам допомагати — як цієї зими, так і в середній та довгостроковій перспективі", — сказав заступник голови Міненерго з питань цифровізації.

