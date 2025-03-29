Почему Путин начал выдвигать новые требования в мирных переговорах — объяснение ISW

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с судьями в Москве. Фото иллюстративное: REUTERS/Sergei Bulkin

Российский диктатор Владимир Путин пытается ввести в дискуссии об окончании войны новое требование, связанное с давними усилиями Кремля подорвать легитимность украинского правительства. Москва использует такие предложения как рычаг давления.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 29 марта.

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В отчете отмечается, что новое требование Путина о создании временного правительства в Украине как предпосылки для мирных переговоров демонстрирует, как Кремль "продолжает держать переговоры в заложниках" и пытается требовать от Запада дополнительных уступок после прогресса, достигнутого в текущих переговорах о прекращении огня.

"Кремль остается преданным своей цели продолжить любые переговоры о временном прекращении огня на линии фронта или постоянное мирное соглашение, чтобы продолжать достигать постепенных успехов на поле боя и создать благоприятные условия для достижения полной капитуляции Украины", — говорится в отчете ISW.

Ранее российский диктатор Владимир Путин выступил с инициативой о создании на территории Украины временной администрации под международным контролем. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на предложение главы Кремля создать временную администрацию в Украине.