Чому Путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах — пояснення ISW

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі із суддями у Москві. Фото ілюстративне: REUTERS/Sergei Bulkin

Російський диктатор Володимир Путін намагається ввести в дискусії про закінчення війни нову вимогу, пов’язану з давніми зусиллями Кремля підірвати легітимність українського уряду. Москва використовує такі пропозиції як важіль тиску.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 29 березня.

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У звіті наголошується, що нова вимога Путіна щодо створення тимчасового уряду в Україні як передумови для мирних переговорів демонструє, як Кремль "продовжує тримати переговори в заручниках" і намагається вимагати від Заходу додаткових поступок після прогресу, досягнутого в поточних переговорах про припинення вогню.

"Кремль залишається відданим своїй меті продовжити будь-які переговори про тимчасове припинення вогню на лінії фронту або постійну мирну угоду, щоб продовжувати досягати поступових успіхів на полі бою та створити сприятливі умови для досягнення повної капітуляції України", — йдеться у звіті ISW.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив з ініціативою щодо створення на території України тимчасової адміністрації під міжнародним контролем. Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш відреагував на пропозицію глави Кремля створити тимчасову адміністрацію в Україні.