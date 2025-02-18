Отправка миротворцев в Украину — в Европе нет консенсуса по этому вопросу

Британские военные. Иллюстративное фото: twitter.com/DefenceHQ

Около суток назад премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину, чтобы обеспечить мирное соглашение. В результате этого между лидерами европейских стран возник спор на совещании в Париже, которое 17 февраля организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как пишет издание, европейские лидеры стремятся выработать единую позицию относительно реакции на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией. По словам двух источников, Франция выступила с инициативой обсуждения создания "сил безопасности", которые могут быть размещены за будущей линией прекращения огня в Украине.

Так, британский премьер-министр Кир Стармер прямо заявил о своей готовности направить военных в Украину месте с другими странами, если будет достигнуто прочное мирное соглашение. При этом он отметил и роль США.

"Должна быть поддержка со стороны США. Гарантия безопасности со стороны США — единственный эффективный способ удержать Россию от повторного нападения на Украину", — заявил он.

В то же время лидеры других государств выразили гораздо меньшую готовность поддержать идею отправки войск. В частности, Польша и Испания заявили о своей неготовности направлять миротворческий контингент. Это произошло всего через несколько часов после того, как Британия еще до встречи также выступила с предложением отправить своих военных в рамках мер по обеспечению безопасности Киева. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Варшава продолжит оказывать помощь Украине.

"В настоящее время никто не рассматривает возможность отправки войск в Украину. Мир все еще очень далек, и только по одной причине — Владимир Путин", — пояснил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

FT уточняет, что на встрече в Париже собрались представители шести государств Европейского Союза, делегация Великобритании, а также официальные лица НАТО.

Также издание добавило, что европейские лидеры планируют обсудить возможности усиления оборонных мощностей Европы, включая увеличение расходов в военный потенциал. Стороны рассматривают вопрос совместного финансирования.

Напомним, недавно стало известно, что США направили европейским столицам анкету с просьбой предоставить детальные предложения по вооружению, миротворцам и мерам безопасности, которые они могли бы предложить Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности. Данные гарантии, в свою очередь, могут стать предметом переговоров по прекращению войны.

Также мы писали, что США намерены отправить в Украину военных не только из Европы, но и из Китая и Бразилии.