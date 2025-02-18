Відправлення миротворців в Україну — у Європі немає консенсусу з цього питання

Британські військові. Ілюстративне фото: twitter.com/DefenceHQ

Близько доби тому прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну, щоб забезпечити мирну угоду. Унаслідок цього між лідерами європейських країн виникла суперечка на нараді в Парижі, яку 17 лютого організував президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє Financial Times.

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Як пише видання, європейські лідери прагнуть виробити єдину позицію щодо реакції на мирні переговори президента США Дональда Трампа з Росією. За словами двох джерел, Франція виступила з ініціативою обговорення створення "сил безпеки", які можуть бути розміщені за майбутньою лінією припинення вогню в Україні.

Так, британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо заявив про свою готовність направити військових в Україну разом з іншими країнами, якщо буде досягнута міцна мирна угода. При цьому він відзначив і роль США.

"Має бути підтримка з боку США. Гарантія безпеки з боку США — єдиний ефективний спосіб утримати Росію від повторного нападу на Україну", — заявив він.

Водночас лідери інших держав висловили набагато меншу готовність підтримати ідею відправки військ. Зокрема, Польща та Іспанія заявили про свою неготовність надсилати миротворчий контингент. Це сталося лише через кілька годин після того, як Британія ще до зустрічі також виступила з пропозицією надіслати своїх військових у рамках заходів із забезпечення безпеки Києва. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Варшава продовжить надавати допомогу Україні.

"Наразі ніхто не розглядає можливість відправки військ в Україну. Світ все ще дуже далекий, і тільки з однієї причини — Володимир Путін", -- пояснив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

FT уточнює, що на зустрічі в Парижі зібралися представники шести держав Європейського Союзу, делегація Великої Британії, а також офіційні особи НАТО.

Також видання додало, що європейські лідери планують обговорити можливості посилення оборонних потужностей Європи, включно зі збільшенням витрат на військовий потенціал. Сторони розглядають питання спільного фінансування.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США надіслали європейським столицям анкету з проханням надати детальні пропозиції щодо озброєння, миротворців і заходів безпеки, які вони могли б запропонувати Україні в рамках потенційних гарантій безпеки. Ці гарантії, своєю чергою, можуть стати предметом переговорів щодо припинення війни.

Також ми писали, що США мають намір відправити в Україну військових не тільки з Європи, а й з Китаю та Бразилії.