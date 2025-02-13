Трамп хочет договориться о мире в Украине без Украины — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности Украины и Европы, что ставит союзников перед необходимостью самостоятельного определения стратегии обороны. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о начале переговоров о возможных путях завершения конфликта. Это решение вызвало опасения среди европейских партнеров, ведь оно может свидетельствовать о попытке США и России договориться без участия Украины.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Журналист The Telegraph отметил, что во время встречи министров обороны стран НАТО представитель администрации Трампа Пит Хегсет очертил видение американской стороны относительно будущего урегулирования. По его словам, возвращение оккупированных территорий Украине не предусмотрено, Киев не получит членства в НАТО, а также не будет иметь гарантий безопасности по Статье 5 Альянса.

Такое решение может создать риски для Украины и Европы, поскольку фактически оставляет Киев без мощной поддержки США. В связи с этим в Европе активно обсуждается необходимость значительных инвестиций в собственные оборонные возможности, чтобы сдержать будущую агрессию со стороны России.

На этом фоне Великобритания, Германия и другие ключевые европейские страны стоят перед выбором — готовы ли они усиливать военную поддержку Украины и укреплять оборонную промышленность, или же оставят решения по безопасности на усмотрение других государств.

"Как четко дал понять господин Трамп, а господин Хегсет объяснил языком, понятным даже ребенку, Америка не заинтересована в обеспечении ни украинской, ни европейской безопасности. Следовательно, форма мира будет зависеть от Европы — и это включает Британию. Сэр Кейр Стармер и его коллеги по ту сторону Ла-Манша должны решить, хотят ли они сами выбирать судьбу своего континента или позволить Москве и Вашингтону сделать это за них. Это означает массовые инвестиции в их вооруженные силы и оборонную промышленность, чтобы сдержать будущее нападение России не только на Украину, но и на европейское НАТО. Это будет означать тяжелые компромиссы и политически сложные решения по расходам. Но это возможно", — отметили в The Telegraph.

Согласно оценкам экспертов, если европейские страны не будут принимать меры, ситуация может развиваться по неблагоприятному сценарию: через несколько лет Россия может осуществить повторное наступление на Харьков или даже Киев, а затем проверить решимость НАТО, угрожая странам Альянса.

"Если Британия и другие союзники сдержат свое слово, они смогут организовать надежную оборону континента от Черного моря до Баренцева и от Харькова до графства Керри (нейтралитет Ирландии также будет зависеть от того, сработает ли этот европейский сдерживающий фактор в случае отступления США). Альтернатива, вероятно, выглядит следующим образом: Путин вернется в Украину через несколько лет и захватит Харьков и Киев. Затем он вторгнется в страну НАТО, будучи уверенным, что Альянс не оправдает своей риторики о коллективной обороне", — поясняется в статье.

Окончательные решения относительно дальнейших действий европейских союзников должны быть приняты в ближайшее время, а вопрос гарантий безопасности Украины и всего европейского континента остается открытым, как отмечают журналист The Telegraph.

Напомним, Дональд Трамп 12 февраля заявил, что готов пообщаться с Владимиром Путиным. Он заявил, что Путин якобы желает мира.

Несмотря на это, Дональд Трамп сделал ряд заявлений, где очертил свое видение безопасности Украины. Он заявил, что Украина точно не попадет в НАТО, должна смириться с невозможностью вернуть границы и обязательно провести выборы.