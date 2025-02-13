Трамп хоче домовитися про мир в Україні без України — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США більше не зацікавлені у гарантуванні безпеки України та Європи, що ставить союзників перед необхідністю самостійного визначення стратегії оборони. Дональд Трамп та Володимир Путін домовилися про початок переговорів щодо можливих шляхів завершення конфлікту. Це рішення викликало побоювання серед європейських партнерів, адже воно може свідчити про спробу США і Росії домовитися без участі України.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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Журналіст The Telegraph зазначив, що під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО представник адміністрації Трампа Піт Хегсет окреслив бачення американської сторони щодо майбутнього врегулювання. За його словами, повернення окупованих територій Україні не передбачено, Київ не отримає членства в НАТО, а також не матиме гарантій безпеки за Статтею 5 Альянсу.

Таке рішення може створити ризики для України та Європи, оскільки фактично залишає Київ без потужної підтримки США. У зв’язку з цим у Європі активно обговорюється необхідність значних інвестицій у власні оборонні спроможності, щоб стримати майбутню агресію з боку Росії.

На цьому тлі Велика Британія, Німеччина та інші ключові європейські країни постають перед вибором – чи готові вони посилювати військову підтримку України та зміцнювати оборонну промисловість, чи ж залишать безпекові рішення на розсуд інших держав.

"Як чітко дав зрозуміти пан Трамп, а пан Хегсет пояснив мовою, зрозумілою навіть дитині, Америка не зацікавлена в гарантуванні ні української, ні європейської безпеки. Отже, форма миру залежатиме від Європи — і це включає Британію. Сер Кейр Стармер і його колеги по той бік Ла-Маншу повинні вирішити, чи хочуть вони самі обирати долю свого континенту, чи дозволити Москві і Вашингтону зробити це за них. Це означає масові інвестиції в їхні збройні сили і оборонну промисловість, щоб стримати майбутній напад Росії не лише на Україну, а й на європейське НАТО. Це означатиме важкі компроміси і політично складні рішення щодо витрат. Але це можливо", — зазначили в The Telegraph.

Згідно з оцінками експертів, якщо європейські країни не вживатимуть заходів, ситуація може розвиватися за несприятливим сценарієм: через кілька років Росія може здійснити повторний наступ на Харків або навіть Київ, а потім перевірити рішучість НАТО, загрожуючи країнам Альянсу.

"Якщо Британія та інші союзники дотримаються свого слова, вони зможуть організувати надійну оборону континенту від Чорного моря до Баренцева і від Харкова до графства Керрі (нейтралітет Ірландії також залежатиме від того, чи спрацює цей європейський стримуючий фактор у разі відступу США). Альтернатива, ймовірно, виглядає наступним чином: Путін повернеться в Україну через кілька років і захопить Харків і Київ. Потім він вторгнеться в країну НАТО, будучи впевненим, що альянс не виправдає своєї риторики про колективну оборону", — пояснюється у статті.

Остаточні рішення щодо подальших дій європейських союзників мають бути ухвалені найближчим часом, а питання гарантій безпеки України та всього європейського континенту залишається відкритим, як зазначають журналіст The Telegraph.

Нагадаємо, Дональд Трамп 12 лютого заявив, що готовий поспілкуватися з Володимиром Путіним. Він заявив, що Путін нібито бажає миру.

Попри це, Дональд Трамп зробив низку заяв, де окреслив своє бачення безпеки України. Він заявив, що Україна точно не потрапить до НАТО, має змиритися з неможливістю повернути кордони та обов'язково провести вибори.