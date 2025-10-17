Видео
Главная Новости дня Трамп встретится с Путиным — реакция Зеленского

Трамп встретится с Путиным — реакция Зеленского

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:59
обновлено: 11:59
Разговор Трампа с Путиным — реакция Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, в результате которого они договорились о встрече в венгерском Будапеште. Однако украинский лидер Владимир Зеленский был этому удивлен.

Об этом пишет Axios.

Читайте также:

Реакция Зеленского на разговор Трампа и Путина

Издание сообщает, что Владимир Зеленский был оптимистично настроен на встречу с Дональдом Трампом и относительно поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Однако, когда украинский президент приземлился на авиабазе "Эндрюс", он удивился, увидев заявление Трампа о разговоре с Путиным и его готовность встретиться с российским диктатором в Венгрии.

Axios напомнило, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.

Напомним, во время разговора Путин "умолял" Трампа не передавать Украине ракеты Tomahawk. Глава Кремля подчеркивал, что это якобы "не изменит ход войны".

В то же время Трамп с улыбкой рассказал о реакции Путина на Tomahawk. Он спросил у российского диктатора, не против ли он, чтобы Украина получила это оружие.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп Венгрия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
