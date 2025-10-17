Розмова Трампа з Путіним — реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, в результаті якої вони домовились про зустріч в угорському Будапешті. Однак український лідер Володимир Зеленський був цьому здивований.

Про це пише Axios.

Реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

Видання повідомляє, що Володимир Зеленський був оптимістично налаштований на зустріч з Дональдом Трампом та щодо постачання далекобійних ракет Tomahawk Україні.

Однак, коли український президент приземлився на авіабазі "Ендрюс", він здивувався, побачивши заяву Трамп про розмову з Путіним і його готовність зустрітись з російським диктатором в Угорщині.

Axios нагадало, що Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в ЄС.

Нагадаємо, під час розмови Путін "благав" Трампа не передавати Україні ракети Tomahawk. Очільник Кремля наголошував, що це нібито "не змінить хід війни".

Водночас Трамп з усмішкою розповів про реакцію Путіна на Tomahawk. Він запитав в російського диктатора, чи він не проти, щоб Україна отримала цю зброю.