Трамп сказал, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины

Трамп подтвердил, что Путин принимает гарантии безопасности
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский диктатор Путин принимает гарантии безопасности для Украины. Это было озвучено в присутствии лидеров Европейского Союза.
Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.
Трамп о гарантиях безопасности для Украины
Выступая в присутствии европейских лидеров Дональд Трамп заявил, что глава страны-агрессора Путин принимает гарантии безопасности для Украины.
"Я считаю, что очень значительным шагом стало то, что президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины", — сказал Трамп.
Кроме того, глава Белого дома рассказал о своем отношении к народам Украины и России.
Также Трамп сделал громкое заявление относительно возможного подписания соглашения во время встречи с Зеленским 18 августа.
Напомним, что Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.
