Главная Новости дня Трамп подтвердил, что Путин принимает гарантии безопасности

Трамп подтвердил, что Путин принимает гарантии безопасности

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 22:03
Трамп сказал, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский диктатор Путин принимает гарантии безопасности для Украины. Это было озвучено в присутствии лидеров Европейского Союза.

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Выступая в присутствии европейских лидеров Дональд Трамп заявил, что глава страны-агрессора Путин принимает гарантии безопасности для Украины.

"Я считаю, что очень значительным шагом стало то, что президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины", — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома рассказал о своем отношении к народам Украины и России.

Также Трамп сделал громкое заявление относительно возможного подписания соглашения во время встречи с Зеленским 18 августа.

Напомним, что Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
