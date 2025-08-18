Трамп сказал, что Путин принимает гарантии безопасности для Украины

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что российский диктатор Путин принимает гарантии безопасности для Украины. Это было озвучено в присутствии лидеров Европейского Союза.

Об этом глава Белого дома сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Владимиром Зеленским.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

Выступая в присутствии европейских лидеров Дональд Трамп заявил, что глава страны-агрессора Путин принимает гарантии безопасности для Украины.

"Я считаю, что очень значительным шагом стало то, что президент Путин согласился с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины", — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома рассказал о своем отношении к народам Украины и России.

Также Трамп сделал громкое заявление относительно возможного подписания соглашения во время встречи с Зеленским 18 августа.

Напомним, что Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.