Трамп сообщил об очень хорошем разговоре с Путиным"

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хорошем" телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Он состоялся в понедельник, 29 декабря.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в своем имении Мар-а-Лаго, где в тот день принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп о разговоре с Путиным

По словам американского лидера, стороны обсуждали ряд сложных вопросов, связанных с войной.

"У нас есть несколько вопросов, которые, надеюсь, мы решим, и если мы их решим, будет мир", — отметил он.

Трамп отметил, что Путин хорошо знаком с этими проблемами и, по его мнению, понимает их "лучше любого в мире".

Отдельно Трамп затронул тему потерь в войне, заявив, что Украина, по его оценкам, ежемесячно теряет около 26 тысяч военных, а также "некоторых людей в Киеве". При этом он не упомянул о потерях российской армии.

Напомним, что до этого пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что американский лидер положительно оценил разговор с Путиным.

А также сегодня же Трамп отреагировал на слова РФ о якобы попытке Украины осуществить атаку по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.