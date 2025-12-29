Відео
Головна Новини дня Трамп оцінив розмову із Путіним щодо війни в Україні

Трамп оцінив розмову із Путіним щодо війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 21:23
Трамп повідомив про дуже гарну розмову з Путіним"
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про "дуже гарну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася у понеділок, 29 грудня.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у своєму маєтку Мар-а-Лаго, де того дня приймав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Читайте також:

Трамп про розмову із Путіним

За словами американського лідера, сторони обговорювали низку складних питань, пов’язаних із війною.

"У нас є кілька питань, які, сподіваюся, ми вирішимо, і якщо ми їх вирішимо, буде мир", — зазначив він.

Трамп зазначив, що Путін добре обізнаний із цими проблемами й, на його думку, розуміє їх "краще за будь-кого у світі". 

Окремо Трамп торкнувся теми втрат у війні, заявивши, що Україна, за його оцінками, щомісяця втрачає близько 26 тисяч військових, а також "деяких людей у Києві". При цьому він не згадав про втрати російської армії.

Нагадаємо, що до цього прессекретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт заявила, що американський лідер позитивно оцінив розмову із Путіним.

А також сьогодні ж Трамп відреагував на слова РФ про нібито спробу України здійснити атаку по резиденції Володимира Путіна в Новгородській області. 

США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
