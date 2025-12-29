Трамп прокомментировал заявления Кремля об "ударе" по резиденции Путина

Трамп ответил на заявления Кремля об "ударе" по резиденции Путина
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления Кремля о якобы попытке украинского удара по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Американский лидер сказал, что ему было неизвестно об этом.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в своем имении Мар-а-Лаго, где в тот день принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Трамп об ударе по резиденции Путина
Трампа попросили высказаться относительно утверждений российской стороны об атаке на резиденцию Путина в населенном пункте Долгие Броды.
"Я на самом деле об этом не знаю... Я только что услышал об этом, но я не знаю об этом... Это было бы очень плохо", — сказал Трамп.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о якобы ударе по резиденции Путина.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва обвиняет Киев в действиях, которые осуществляет или планирует сама.
Читайте Новини.LIVE!