Трамп прокомментировал заявления Кремля об "ударе" по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления Кремля о якобы попытке украинского удара по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Американский лидер сказал, что ему было неизвестно об этом.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в своем имении Мар-а-Лаго, где в тот день принимал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп об ударе по резиденции Путина

Трампа попросили высказаться относительно утверждений российской стороны об атаке на резиденцию Путина в населенном пункте Долгие Броды.

"Я на самом деле об этом не знаю... Я только что услышал об этом, но я не знаю об этом... Это было бы очень плохо", — сказал Трамп.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о якобы ударе по резиденции Путина.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва обвиняет Киев в действиях, которые осуществляет или планирует сама.