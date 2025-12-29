Заявления РФ относительно обстрела резиденции Путина - реакция МИД

Андрей Сибига. Фото: МИД

В РФ обвинили Украину в якобы обстреле резиденции российского диктатора Владимира Путина. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва обвиняет Киев в действиях, которые осуществляет или планирует сама.

Об этом он написал в соцсети Х в понедельник, 29 декабря.

Сибига о заявлениях РФ относительно обстрела резиденции Путина

"Российские манипуляции относительно предполагаемой "попытки нападения на резиденцию Путина" сфабрикованы только по одной причине: чтобы создать повод и ложное оправдание для дальнейших атак России на Украину, а также подорвать и помешать мирному процессу", — написал Сибига.

Он добавил, что это обычная российская тактика — обвинить противоположную сторону в том, что планируют делать сами.

Министр напомнил, что ранее в этом году Россия нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время он подчеркнул, что Украина осуществляет удары исключительно по законным военным целям.

"Россия является агрессором, а Украина — страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Не может быть ошибочного приравнивания агрессора к стране, которая защищается", — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Сергей Лавров заявил, что украинские войска якобы совершили атаку на государственную резиденцию Владимира Путина, которая находится в Новгородской области.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский ответил на эти провокационные заявления и назвал их "очередной ложью".