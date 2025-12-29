Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига отреагировал на фейки РФ об "ударе" по резиденции Путина

Сибига отреагировал на фейки РФ об "ударе" по резиденции Путина

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:10
Заявления РФ относительно обстрела резиденции Путина - реакция МИД
Андрей Сибига. Фото: МИД

В РФ обвинили Украину в якобы обстреле резиденции российского диктатора Владимира Путина. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Москва обвиняет Киев в действиях, которые осуществляет или планирует сама.

Об этом он написал в соцсети Х в понедельник, 29 декабря.

Реклама
Читайте также:
Сибига отреагировал на фейки РФ об "ударе" по резиденции Путина - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Сибига о заявлениях РФ относительно обстрела резиденции Путина

"Российские манипуляции относительно предполагаемой "попытки нападения на резиденцию Путина" сфабрикованы только по одной причине: чтобы создать повод и ложное оправдание для дальнейших атак России на Украину, а также подорвать и помешать мирному процессу", — написал Сибига.

Он добавил, что это обычная российская тактика — обвинить противоположную сторону в том, что планируют делать сами.

Министр напомнил, что ранее в этом году Россия нанесла удар по зданию украинского правительства. В то же время он подчеркнул, что Украина осуществляет удары исключительно по законным военным целям.

"Россия является агрессором, а Украина — страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Не может быть ошибочного приравнивания агрессора к стране, которая защищается", — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Сергей Лавров заявил, что украинские войска якобы совершили атаку на государственную резиденцию Владимира Путина, которая находится в Новгородской области.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский ответил на эти провокационные заявления и назвал их "очередной ложью".

владимир путин Андрей Сибига обстрелы война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации