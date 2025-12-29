Заяви РФ щодо обстрілу резиденції Путіна - реакція МЗС

Сибіга відреагував на фейки РФ про "удар" по резиденції Путіна
У РФ звинуватили Україну у нібито обстрілі резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва звинувачує Київ в діях, які здійснює або планує сама.
Про це він написав у соцмережі Х у понеділок, 29 грудня.
Сибіга про заяви РФ щодо обстрілу резиденції Путіна
"Російські маніпуляції щодо передбачуваної "спроби нападу на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однієї причини: щоб створити привід та хибне виправдання для подальших атак Росії на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу", — написав Сибіга.
Він додав, що це звичайна російська тактика — звинуватити протилежний бік у тому, що планують робити самі.
Міністр нагадав, що раніше цього року Росія завдала удару по будівлі українського уряду. Водночас він підкреслив, що Україна здійснює удари виключно по законних військових цілях.
"Росія є агресором, а Україна — країною, яка зазнала нападу та захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не може бути помилкового прирівнювання агресора до країни, що захищається", — наголосив він.
Нагадаємо, що сьогодні Сергій Лавров заявив, що українські війська начебто здійснили атаку на державну резиденцію Володимира Путіна, яка знаходиться в Новгородській області.
Після цього український лідер Володимир Зеленський відповів на ці провокаційні заяви та назвав їх "черговою брехнею".
Читайте Новини.LIVE!