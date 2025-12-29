Заяви РФ щодо обстрілу резиденції Путіна - реакція МЗС

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

У РФ звинуватили Україну у нібито обстрілі резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Москва звинувачує Київ в діях, які здійснює або планує сама.

Про це він написав у соцмережі Х у понеділок, 29 грудня.

Пост Сибіги. Фото: скриншот

Сибіга про заяви РФ щодо обстрілу резиденції Путіна

"Російські маніпуляції щодо передбачуваної "спроби нападу на резиденцію Путіна" сфабриковані лише з однієї причини: щоб створити привід та хибне виправдання для подальших атак Росії на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу", — написав Сибіга.

Він додав, що це звичайна російська тактика — звинуватити протилежний бік у тому, що планують робити самі.

Міністр нагадав, що раніше цього року Росія завдала удару по будівлі українського уряду. Водночас він підкреслив, що Україна здійснює удари виключно по законних військових цілях.

"Росія є агресором, а Україна — країною, яка зазнала нападу та захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не може бути помилкового прирівнювання агресора до країни, що захищається", — наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні Сергій Лавров заявив, що українські війська начебто здійснили атаку на державну резиденцію Володимира Путіна, яка знаходиться в Новгородській області.

Після цього український лідер Володимир Зеленський відповів на ці провокаційні заяви та назвав їх "черговою брехнею".