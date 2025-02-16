Администрация по ядерной безопасности США не могу разыскать работников, которых сократили из-за указания Трампа и Маска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представители Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) не могут связаться с бывшими работниками ядерной отрасли, которые уволились с выплатами за сокращение после неожиданных реформирований со стороны администрации Трампа. Новый тренд на экономию во всех отраслях, в том числе в такой критической, как ядерная энергетика, уже дает о себе знать.

Об этом сообщает канал NBC News.

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Согласно сообщению канала, поняв, что многие работники действительно уволились, администрация по ядерной безопасности срочно стала зазывать их обратно, но их трудно найти, поскольку возникла проблема наличия новой контактной информации.

По сообщению Reuters, администрация Дональда Трампа уволила около 1200-2000 работников Министерства энергетики, включая сотрудников офиса энергосети, управления ядерной безопасности и кредитного офиса.

Законодатели от Демократической партии также заявили, что увольнение касается работников национальных лабораторий и гидроэлектростанций, а также ядерных объектов, оставшихся в наследство времен холодной войны, которые представляют угрозу безопасности.

Увольнение работников произошло после того, как на прошлой неделе в агентство прибыли трое представителей Департамента эффективности государственного управления миллиардера Илона Маска.

Например, около 325 работников было уволено из Национального управления ядерной безопасности департамента, которое руководит запасами ядерного оружия США и работает над защитой радиологических материалов во всем мире. Но эти увольнения в NNSA были "частично отменены", чтобы сохранить важнейших работников ядерной безопасности, однако их теперь трудно разыскать.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил о попытке американских СМИ настроить его против главы Департамента по вопросам эффективности правительства США Илона Маска. Он рассказал, что Маск лично обратился к нему с этой темой, подчеркнув, что журналисты намеренно искажают информацию.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск заявил, что нужно закрыть два известных СМИ - "Радио Свобода" и "Голос Америки".