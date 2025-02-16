Адміністрація з ядерної безпеки США не можу розшукати працівників, яких скоротили через вказівку Трампа та Маска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Представники Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) не можуть зв'язатись з колишніми працівниками ядерної галузі, які звільнились з виплатами за скорочення після несподіваних реформувань з боку адміністрації Трампа. Новий тренд на заощадження в усіх галузях, в тому числі в такій критичній, як ядерна енергетика, вже дається взнаки.

Про це повідомляє канал NBC News.

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Згідно з повідомленням каналу, зрозумівши, що багато працівників дійсно звільнились, адміністрація з ядерної безпеки терміново стала зазивати їх назад, але їх важко знайти, оскільки виникла проблема наявності нової контактної інформації.

За повідомленням Reuters, адміністрація Дональда Трампа звільнила близько 1200-2000 працівників Міністерства енергетики, включаючи співробітників офісу енергомережі, управління ядерної безпеки та кредитного офісу.

Законодавці від Демократичної партії також заявили, що звільнення стосується працівників національних лабораторій і гідроелектростанцій, а також ядерних об’єктів, які залишилися в спадщині часів холодної війни, які становлять загрозу безпеці.

Звільнення працівників відбулося після того, як минулого тижня в агентство прибули троє представників Департаменту ефективності державного управління мільярдера Ілона Маска.

Наприклад, близько 325 працівників було звільнено з Національного управління ядерної безпеки департаменту, яке керує запасами ядерної зброї США та працює над захистом радіологічних матеріалів у всьому світі. Але ці звільнення в NNSA були "частково скасовані", щоб зберегти найважливіших працівників ядерної безпеки, проте їх тепер важко розшукати.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп заявив про намагання американських ЗМІ налаштувати його проти глави Департаменту з питань ефективності уряду США Ілона Маска. Він розповів, що Маск особисто звернувся до нього з цією темою, підкресливши, що журналісти навмисно спотворюють інформацію.

Тим часом американський мільярдер Ілон Маск заявив, що потрібно закрити два відомих ЗМІ — "Радіо Свобода" та "Голос Америки".