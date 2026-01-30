Отключение света 31 января - графики Укрэнерго

Света не будет — где ждать отключения электроэнергии завтра
В субботу, 31 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, ограничения мощности для применят промышленных потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 31 января
Такие меры вводят из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений для конкретных адресов следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда она подается по графику.
