Отключение света 31 января - графики Укрэнерго

В субботу, 31 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, ограничения мощности для применят промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Отключение света 31 января

Такие меры вводят из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений для конкретных адресов следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда она подается по графику.

Напомним, что экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, будут ли применены графики отключения света в теплую погоду.

А до этого эксперт Руслан Черный заявил, что на выходных возможны аварийные отключения света в Украине.