Главная Новости дня Света не будет — где ждать отключения электроэнергии завтра

Света не будет — где ждать отключения электроэнергии завтра

Дата публикации 30 января 2026 19:46
Отключение света 31 января - графики Укрэнерго
Спасатель настраивает генератор. Фото: ГСЧС

В субботу, 31 января, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, ограничения мощности для применят промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:
Світла не буде — де чекати на відключення електроенергії завтра - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Отключение света 31 января

Такие меры вводят из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и продолжительность отключений для конкретных адресов следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией в те часы, когда она подается по графику.

Напомним, что экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, будут ли применены графики отключения света в теплую погоду.

А до этого эксперт Руслан Черный заявил, что на выходных возможны аварийные отключения света в Украине.

сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
