Відключення світла 31 січня - графіки Укренерго

У суботу, 31 січня, в усіх регіонах України протягом доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, обмеження потужності для застосують промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Відключення світла 31 січня

Такі заходи запроваджують через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень для конкретних адрес варто уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли вона подається за графіком.

Нагадаємо, що ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, чи будуть застосовані графіки відключення світла у теплу погоду.

