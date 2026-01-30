Відключення світла 31 січня - графіки Укренерго

Світла не буде — де чекати на відключення електроенергії завтра
У суботу, 31 січня, в усіх регіонах України протягом доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Крім того, обмеження потужності для застосують промислових споживачів.
Про це повідомляє Укренерго у Telegram.
Відключення світла 31 січня
Такі заходи запроваджують через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.
Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень для конкретних адрес варто уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Громадян закликають ощадливо користуватися електроенергією в ті години, коли вона подається за графіком.
Нагадаємо, що ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, чи будуть застосовані графіки відключення світла у теплу погоду.
А до цього експерт Руслан Чорний заявив, що на вихідних можливі аварійні відключення світла в Україні.
Читайте Новини.LIVE!