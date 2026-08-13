Суд по делу Стефанишиной: залог в размере 6 млн грн внесут бывшие коллеги по бизнесу

Посол Украины в США Ольга Стефанишина во время судебного заседания. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В четверг, 13 августа, за бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесут залог в размере 6 млн грн. Средства предоставят её бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми она работала до перехода на государственную службу. В то же время защита экс-посла оспаривает в апелляции как избранную меру пресечения, так и размер залога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Ольги Стефанишиной в комментарии "Украинской правде".

Кто внесет залог за Стефанишину

По словам Ольги Стефанишиной, сумма залога в 6 млн грн является непомерной для нее и ее семьи. В то же время, чтобы не оставлять пространства для спекуляций вокруг ситуации, ее бывшие коллеги по юридическому бизнесу решили внести необходимые средства.

Речь идет о людях, с которыми Стефанишина работала до начала работы в правительстве и которые сейчас ее защищают. Залог внесут 13 августа, параллельно с рассмотрением апелляции защиты.

Бывшая депутат подчеркнула, что ее позиция относительно размера залога остается неизменной. Она считает установленную судом сумму чрезмерной для нее и ее семьи.

"Сумма в 6 миллионов гривен, как я и заявляла ранее, — непомерна для меня и моей семьи. Моя позиция относительно суммы остается неизменной, но чтобы не оставлять пространства для спекуляций вокруг этой ситуации, решено, что залог сегодня внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми я работала до работы в правительстве и которые меня защищают, параллельно с тем, пока апелляция рассматривается в суде", — отметила Стефанишина.

Что известно о залоге

Стефанишина также напомнила, что залог является гарантийной мерой. Внесенные средства возвращаются, если лицо выполняет все процессуальные требования.

Она пояснила, что решение внести залог связано с уверенностью её защиты в своей позиции.

"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", — подчеркнула Стефанишина.

Защита Ольги Стефанишиной подала апелляционную жалобу на решение суда. Она касается как самого вида меры пресечения, так и установленного размера залога.

Новини.LIVE сообщали, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко объяснил, почему Ольге Стефанишиной объявили подозрение уже после ее увольнения с должности. По его словам, решение было принято после того, как детективы НАБУ собрали достаточную доказательную базу, а прокурор согласовал соответствующий процессуальный документ. В то же время в САП подчеркнули, что информация о возможном влиянии Стефанишиной на конкурсные комиссии не является предметом уголовного производства.

Новини.LIVE писали, что Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании на сумму свыше 13,9 млн грн. По данным НАБУ и САП, она оформляла дорогую недвижимость и автомобиль на родственников и подчиненного. Суд уже избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.

Новини.LIVE также сообщали, что Ольга Стефанишина заявила в суде, что считает подозрение необоснованным и намерена доказывать свою невиновность. Она заверила, что не будет уклоняться от суда, будет выполнять процессуальные обязанности и останется в Киеве. В то же время Стефанишина подчеркнула, что не может самостоятельно внести предложенный залог, не поставив под угрозу благосостояние своей семьи.