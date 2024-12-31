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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

31 декабря 2024 09:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Арест президента Юн Сок Йола – Южная Корея в политическом кризисе
Президент Южной Кореи Юн Сок Йола. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Суд Южной Кореи во вторник, 31 декабря, разрешил арест президента Юн Сок Йола, отстраненного от должности в результате импичмента. Его обвиняют во введении кратковременного военного положения, что стало беспрецедентным шагом в истории страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Ордер на арест был выдан по запросу Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), а Западный окружной суд Сеула его утвердил.

Юн Сок Йола обвиняют в попытке восстания. Это одно из немногих преступлений, от которых у президента Южной Кореи нет иммунитета. Его дело также находится на рассмотрении в Конституционном суде, а ордер на арест остается в силе до 6 января. В случае задержания Юна будет содержаться в Сеульском центре под стражей.

Политический кризис в стране

После импичмента Юна обязанности президента перешли к премьер-министру Хан Дак Су, который также был отстранен парламентом. На его место стал министр финансов Чхве Сан Мокк, который одновременно руководит расследованием авиакатастрофы рейса 7C2216. Трагедия унесла жизни 179 человек, что стало самой масштабной авиакатастрофой в истории Южной Кореи.

Решение об аресте президента углубило политическое напряжение. Представители службы безопасности президента заявили, что будут выполнять ордер в соответствии с правовыми процедурами, но исполнение остается под вопросом из-за ряда юридических споров.

Судебное слушание по делу Юна в Конституционном суде запланировано на пятницу. Тем временем Ким Йонг Хен, экс-министр обороны, причастный к введению военного положения, был арестован и обвинен в мятеже.

Между тем, корейские политики как из правящей, так и из оппозиционной партий выступили с резкими заявлениями. Правящая партия назвала арест Юна неуместным, тогда как оппозиция призывает к скорейшему исполнению судебного решения.

Напомним, в начале декабря Юну Сок Йолу запретили выезд из Южной Кореи.

Впоследствии ему объявили подозрение в госизмене. Недавно, 27 декабря, парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента.

Южная Корея президент арест импичмент Сеул

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