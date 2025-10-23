Переговоры США и России — Марко Рубио сделал заявление

Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не отказываются от дальнейших переговоров с Москвой. Это может произойти, даже несмотря на недавно введенные санкции.

Об этом сообщает CNN.

Переговоры США и России

Рубио сказал, что решение Трампа наконец ударить санкциями по России не должно быть неожиданным.

"Президент неоднократно говорил уже несколько месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если с мирным соглашением не будет прогресса. Поэтому сегодня он решил что-то сделать", — отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что это не означает отказа Вашингтона от дальнейших контактов с Москвой.

"Мы все еще хотели бы встреч с российской стороной... У меня был хороший разговор с главой МИД Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира", — сказал Марко Рубио.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за решительность в санкционном давлении.

Также стало известно, что сейчас продолжаются дискуссии об отказе правительства Индии от закупки нефти из РФ. Там заявили, что "в первую очередь заботятся об энергетической безопасности".