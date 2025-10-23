Видео
США высказались о дальнейших переговорах с РФ на фоне санкций

США высказались о дальнейших переговорах с РФ на фоне санкций

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 15:05
обновлено: 15:22
Переговоры США и России — Марко Рубио сделал заявление
Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не отказываются от дальнейших переговоров с Москвой. Это может произойти, даже несмотря на недавно введенные санкции.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Переговоры США и России

Рубио сказал, что решение Трампа наконец ударить санкциями по России не должно быть неожиданным.

"Президент неоднократно говорил уже несколько месяцев, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если с мирным соглашением не будет прогресса. Поэтому сегодня он решил что-то сделать", — отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что это не означает отказа Вашингтона от дальнейших контактов с Москвой.

"Мы все еще хотели бы встреч с российской стороной... У меня был хороший разговор с главой МИД Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы во взаимодействии, если есть возможность достичь мира", — сказал Марко Рубио.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский также выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу за решительность в санкционном давлении.

Также стало известно, что сейчас продолжаются дискуссии об отказе правительства Индии от закупки нефти из РФ. Там заявили, что "в первую очередь заботятся об энергетической безопасности".

США переговоры война в Украине Россия Марко Рубио
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
