Україна
США зробили заяву щодо подальших переговорів з РФ на тлі санкцій

США зробили заяву щодо подальших переговорів з РФ на тлі санкцій

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 15:22
Переговори США та Росії — Марко Рубіо зробив заяву
Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не відмовляються від подальших переговорів із Москвою. Це може статися, навіть незважаючи на нещодавно впроваджені санкції.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Переговори США та Росії

Рубіо сказав, що рішення Трампа нарешті вдарити санкціями по Росії не мало б бути несподіваним.

"Президент неодноразово казав вже кілька місяців, що у якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо з мирною угодою не буде прогресу. Тож сьогодні він вирішив щось зробити", — зазначив держсекретар. 

Він наголосив, що це не означає відмови Вашингтона від подальших контактів з Москвою. 

"Ми все ще хотіли б зустрічей з російською стороною… У мене була хороша розмова з очільником МЗС Лавровим, і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру", — сказав Марко Рубіо. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також висловив вдячність американському лідеру Дональду Трампу за рішучість у санкційному тиску. 

Також стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо відмови уряду Індії від закупівлі  нафти з РФ. Там заявили, що "в першу чергу дбають про енергетичну безпеку". 

США переговори війна в Україні Росія Марко Рубіо
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
