США вторую ночь подряд атакуют Иран

Авиация США. Фото: x.com/CENTCOM

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Армия США в ночь на 28 июня снова атаковала объекты на территории Ирана. Причиной стало то, что Тегеран совершил новую атаку на танкер, который проходил через Ормузский пролив.

Об этом заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), передает Новини.LIVE.

Почему США нанесли удары по Ирану

"Силы Центрального командования США по указанию главнокомандующего нанесли дополнительные удары по нескольким целям в Иране", — говорится в заявлении.

Как пояснили в CENTCOM, после вчерашних ударов США в ответ на иранскую атаку на танкер M/V Ever Lovely, Иран получил шанс на соблюдение соглашения о прекращении огня.

Однако Тегеран решил не использовать этот шанс, после чего иранцы запустили дроны и в 04:30 утра 27 июня нанесли удар по танкеру M/T Kiku. Как уточняют в командовании, танкер под панамским флагом следовал с более чем 2 млн миллионами баррелей сырой нефти.

"Сегодня силы Центрального командования США нанесли удары в прямой ответ на продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческого судоходства. Американские военные самолеты нанесли удары по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным заградителям", — сказано в публикации.

Резюмируя в CENTCOM добавили, что транзит коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается. Армия США в свою очередь сохраняет боеспособность и готовность к действиям.

Как сообщали Новини.LIVE, пару недель назад США и Иран заключили рамочное соглашение, которое продлило перемирие 60 дней и открыло путь к переговорам о ядерной программе и финальной сделки о прекращении войны. На прошлых выходных этот первый раунд стартовал и прошел успешно, так как стороны достигли ряда договоренностей.

Однако после атаки Ирана на судно, президент США Дональд Трамп заявил 26 июня, что Тегеран нарушил режим прекращения огня.