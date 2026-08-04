США увеличат производство ракет Patriot и THAAD на фоне сокращения запасов

Глава Белого дома Дональд Трамп. Фото: Reuters

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Соединенные Штаты расширяют производство ракет-перехватчиков для систем Patriot и THAAD на фоне сокращения собственных запасов вооружений. Пентагон заключил контракт стоимостью более 3 млрд долларов с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman на выпуск ключевых компонентов для этих комплексов. Решение принято после активного использования ракет в ходе войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.

Новая программа должна значительно увеличить производственные мощности американской оборонной промышленности, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Пентагон рассчитывает ускорить выпуск ракет

Согласно условиям соглашения, производство ракет Patriot планируют увеличить втрое, а выпуск компонентов для комплексов THAAD — в четыре раза. Контракт предусматривает создание второго источника производства твердотопливных двигателей PAC-3, а также расширение выпуска других критически важных элементов. Новое соглашение стало продолжением ранее заключенных многолетних контрактов Пентагона с американскими оборонными компаниями.

По оценкам американских аналитиков, запасы ракет Patriot и THAAD заметно сократились после их применения в различных военных операциях последних лет. При этом Украина продолжает нуждаться в дополнительных ракетах Patriot, которые остаются одним из немногих средств защиты от баллистических ракет. Параллельно США также увеличивают производство других высокоточных вооружений, включая крылатые ракеты Tomahawk.

В Пентагоне заявили, что новое соглашение позволит значительно ускорить выпуск компонентов для систем противовоздушной и противоракетной обороны. В американском оборонном ведомстве рассчитывают, что расширение производственных мощностей поможет восстановить запасы вооружений и обеспечить выполнение обязательств перед союзниками.

Напомним, Новини.LIVE цитировали заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Белый дом решил проявлять крайнюю осторожность при передаче передовых военных технологий другим странам.