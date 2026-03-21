Видео

Специалисты уже сталкиваются с сокращениями на работе из-за ИИ

Специалисты уже сталкиваются с сокращениями на работе из-за ИИ

Дата публикации 21 марта 2026 22:59
Специалисты уже сталкиваются с сокращениями на работе из-за ИИ
Программисты работают в офисе. Иллюстративное фото: Freepik

Искусственный интеллект уже сейчас меняет рынок труда, и многие специалисты сталкиваются с сокращениями. Даже начинающие программисты чувствуют конкуренцию со стороны ИИ, который может выполнять часть базового кода. Эксперты предостерегают, что новые технологии повышают эффективность, но ставят перед обществом важные этические и юридические вопросы.

Об этом заявил заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий Никита Клименко в эфире День.LIVE.

Искусственный интеллект вытесняет ведущих специалистов

Никита Клименко отметил, что искусственный интеллект способен генерировать до трети базового кода "под ключ". Это позволяет компаниям экономить ресурсы, но в то же время ставит под сомнение актуальность некоторых позиций, даже для молодых специалистов.

"Это очень большой шаг вперед в плане оптимизации наших ресурсов. Но, конечно, с сокращениями мы так или иначе столкнемся", — отметил эксперт.

В то же время он пояснил, что кроме кадровых изменений, внедрение ИИ ставит новые вызовы для ответственности. На примере правительственных процессов эксперт отметил: даже если искусственный интеллект мог бы выполнять часть функций министра, остается вопрос, кто будет нести ответственность в случае ошибок в распределении ресурсов или финансов.

"Кто будет потом нести ответственность, если распределение средств будет выполнено неправильно? Министра можно назначить другого, привлечь к ответственности текущего...

Опять же, это ответственность и власти в целом. У нас есть выборы, так или иначе. Мы не будем выбирать моделей в Верховную Раду. Решение должны принимать сейчас люди. Подготовить для них эти решения, проекты может искусственный интеллект. Но выносить исключительно это на рассмотрение государства как решение искусственного интеллекта, мне кажется, это даже юридически сейчас нецелесообразно", — добавил Клименко.

А также отметил, что появление искусственного интеллекта не только ускоряет рабочие процессы, но и заставляет общество переосмыслить роль человека в профессиях, где алгоритмы могут выполнять часть задач.

Недавно стало известно, что Украина работает над собственной ИИ-моделью, чтобы уменьшить риск утечки данных и избежать цензуры алгоритмов. Проект реализует компания "Киевстар", используя открытую модель Gemma от Google, которую адаптируют под украинские данные.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, что искусственный интеллект не предназначен для руководства государством, но его можно применять для более простых задач. По его словам, диджитализация уже активно внедряется в Украине и помогает чиновникам в выдаче разрешений и проведении проверок.

Также мы информировали, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился своим видением развития искусственного интеллекта. Он рассказал о планах масштабирования инфраструктуры и дальнейших шагах для развития технологий.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
