Видео

Гетманцев объяснил, почему ИИ не заменит людей во власти

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 23:55
обновлено: 00:04
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев объяснил, что искусственный интеллект не может и не должен брать на себя управление государством. Но его можно использовать в более простых процессах.

Об этом он сообщил в интервью для Новини.LIVE.

Искусственный интеллект во власти

Он уточнил, что современная диджитализация уже активно внедряется в Украине и использование технологий может облегчать работу чиновников, например, в выдаче разрешений или проведении проверок.

"Если мы говорим о выдаче разрешения, то там может быть и искусственный интеллект", — отметил Гетманцев.

Вместе с тем политик подчеркнул, что принятие государственных решений и формирование политики остаются исключительно прерогативой человека.

"Если мы говорим о принятии государственных решений и о формировании политик исключительно — нет, только человек должен этим заниматься", — подчеркнул он.

Напомним, правительство планирует пересмотреть прожиточный минимум, заложенный в проекте Госбюджета-2026. Его хотят отвязать от несвойственных выплат, чтобы осовременить и сделать понятным мерилом.

Также мы писали, что в Украине нельзя получать одновременно две пенсии — по возрасту и по инвалидности. Размер выплат зависит от группы инвалидности: 100%, 90% или 50% от пенсии по возрасту, с возможностью надбавок.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
