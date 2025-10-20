Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев пояснив, чому ШІ не замінить людей у владі

Гетманцев пояснив, чому ШІ не замінить людей у владі

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:55
Оновлено: 00:04
Гетманцев пояснив, чому ШІ не замінить людей у владі
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пояснив, що штучний інтелект не може і не повинен брати на себе управління державою. Але його можна використовувати у простіших процесах.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Штучний інтелект у владі

Він уточнив, що сучасна діджиталізація вже активно впроваджується в Україні та використання технологій може полегшувати роботу чиновників, наприклад, у видачі дозволів чи проведенні перевірок.

"Якщо ми говоримо про видачу дозволу, то там може бути і штучний інтелект", — зазначив Гетманцев.

Разом з тим, політик наголосив, що прийняття державних рішень та формування політики залишаються виключно прерогативою людини.

"Якщо ми говоримо про прийняття державницьких рішень і про формування політик виключно — ні, тільки людина має цим займатися", — підкреслив він.

Нагадаємо, уряд планує переглянути прожитковий мінімум, закладений у проєкті Держбюджету-2026. Його хочуть відв’язати від невластивих виплат, щоб осучаснити і перетворити на зрозуміле мірило.

Також ми писали, що в Україні не можна отримувати одночасно дві пенсії — за віком і за інвалідністю. Розмір виплат залежить від групи інвалідності: 100%, 90% або 50% від пенсії за віком, із можливістю надбавок.

Данило Гетманцев політики штучний інтелект влада діджиталізація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації