Гетманцев пояснив, чому ШІ не замінить людей у владі

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пояснив, що штучний інтелект не може і не повинен брати на себе управління державою. Але його можна використовувати у простіших процесах.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Штучний інтелект у владі

Він уточнив, що сучасна діджиталізація вже активно впроваджується в Україні та використання технологій може полегшувати роботу чиновників, наприклад, у видачі дозволів чи проведенні перевірок.

"Якщо ми говоримо про видачу дозволу, то там може бути і штучний інтелект", — зазначив Гетманцев.

Разом з тим, політик наголосив, що прийняття державних рішень та формування політики залишаються виключно прерогативою людини.

"Якщо ми говоримо про прийняття державницьких рішень і про формування політик виключно — ні, тільки людина має цим займатися", — підкреслив він.

Нагадаємо, уряд планує переглянути прожитковий мінімум, закладений у проєкті Держбюджету-2026. Його хочуть відв’язати від невластивих виплат, щоб осучаснити і перетворити на зрозуміле мірило.

Також ми писали, що в Україні не можна отримувати одночасно дві пенсії — за віком і за інвалідністю. Розмір виплат залежить від групи інвалідності: 100%, 90% або 50% від пенсії за віком, із можливістю надбавок.