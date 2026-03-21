Фахівці вже стикаються зі скороченнями на роботі через ШІ

Програмісти працюють в офісі.

Штучний інтелект вже зараз змінює ринок праці, і багато фахівців стикаються зі скороченнями. Навіть початківці в програмуванні відчувають конкуренцію з боку ШІ, який може виконувати частину базового коду. Експерти застерігають, що нові технології підвищують ефективність, але ставлять перед суспільством важливі етичні та юридичні питання.

Про це заявив завідувач науково-дослідної частини Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Микита Клименко в ефірі День.LIVE.

Штучний інтелект витісняє провідних фахівців

Микита Клименко зазначив, що штучний інтелект здатний генерувати до третини базового коду "під ключ". Це дозволяє компаніям економити ресурси, але водночас ставить під сумнів актуальність деяких позицій, навіть для молодих спеціалістів.

"Це дуже великий крок уперед в плані оптимізації наших ресурсів. Але, звісно, зі скороченнями ми так чи інакше стикнемось", — зазначив експерт.

Водночас він пояснив, що окрім кадрових змін, впровадження ШІ ставить нові виклики для відповідальності. На прикладі урядових процесів експерт зауважив: навіть якщо штучний інтелект міг би виконувати частину функцій міністра, залишається питання, хто нестиме відповідальність у разі помилок у розподілі ресурсів чи фінансів.

"Хто буде потім нести відповідальність, якщо розподіл коштів буде виконаний неправильно? Міністра можна призначити іншого, притягнути до відповідальності поточного...

Знову ж, це відповідальність і влади в цілому. У нас є вибори, так чи інакше. Ми не будемо вибирати моделей до Верховної Ради. Рішення повинні приймати наразі люди. Підготувати для них ці рішення, проєкти може штучний інтелект. Але виносити виключно це на розгляд держави як рішення штучного інтелекту, мені здається, це навіть юридично зараз недоцільно", — додав Клименко.

А також наголосив, що поява штучного інтелекту не лише пришвидшує робочі процеси, а й змушує суспільство переосмислити роль людини в професіях, де алгоритми можуть виконувати частину завдань.

Нещодавно стало відомо, що Україна працює над власною ШІ-моделлю, щоб зменшити ризик витоку даних та уникнути цензури алгоритмів. Проєкт реалізує компанія "Київстар", використовуючи відкриту модель Gemma від Google, яку адаптують під українські дані.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, що штучний інтелект не призначений для керівництва державою, але його можна застосовувати для простіших завдань. За його словами, диджиталізація вже активно впроваджується в Україні й допомагає чиновникам у видачі дозволів та проведенні перевірок.

