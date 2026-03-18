Україна створює власну ШІ-модель у співпраці з Google

Україна створює власну ШІ-модель для зменшення ризику витоку даних і уникнення алгоритмічної цензури. Проєкт реалізує компанія "Київстар", а в основі розробки лежить відкрита модель Gemma від Google, яку донавчають на україноорієнтованих наборах даних.

Про це розповів завідувач науково-дослідної частини Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Микита Клименко в ефірі День.LIVE.

Як пояснив Микита Клименко, для великих іноземних моделей держава є лише одним із численних параметрів, які враховуються під час формування відповіді. Через це система може видавати ворожі, шкідливі або просто нерелевантні для українського користувача наративи, оскільки локальні обставини в загальній картині світу для такого алгоритму не є пріоритетними.

За словами Клименка, у нинішньому проєкті компанія "Київстар" взяла за основу відкриту модель Gemma від Google і донавчає її на спеціально підібраних наборах даних, орієнтованих на Україну.

Він зазначив, що ця модель і без того розуміє українську мову та може нею відповідати, однак поки що не працює в державному контексті України. Тобто йдеться не просто про мову, а про здатність враховувати історичні, політичні, безпекові та суспільні реалії країни.

"Окрім того, що це коректність відповідей, тут є важливий саме безпековий варіант. Ми могли б взяти і ту ж саму модель Gemma похідну і використовувати її, але цю використовувати набагато краще вже зазначених причин. Але ми не надсилаємо ці дані у хмару, не надсилаємо в іншу країну, і це безпека саме наших персональних даних", — пояснив експерт.

Він також додав, що передані дані можуть аналізуватися, тобто на їхній основі формується ширше уявлення про запити, інтереси, тенденції й тренди в регіоні або країні. Саме тому, на його думку, поява української моделі штучного інтелекту має не лише технологічне, а й державне значення.

В Україні уже активно запроваджують ШІ-моделі для роботи деяких сервісів. Так нещодавно українські IT-розробники створили застосунок для вивчення ПДР на базі штучного інтелекту, щоб допомагати людям швидше та якісніше готуватися до екзаменів.

Також державний банк "ПриватБанк" минулого року додав ШІ-модель до свого застосунку, щоб допомагати українським підприємцям швидше аналізувати потенційних кандидатів на співпрацю для бізнесу.