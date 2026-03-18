Украина создает собственную ИИ-модель в сотрудничестве с Google

Украина создает собственную ИИ-модель для уменьшения риска утечки данных и избежания алгоритмической цензуры. Проект реализует компания "Киевстар", а в основе разработки лежит открытая модель Gemma от Google, которую дообучают на украиноориентированных наборах данных.

Об этом рассказал заведующий научно-исследовательской частью Государственного университета информационно-коммуникационных технологий Никита Клименко в эфире День.LIVE.

Как пояснил Никита Клименко, для крупных иностранных моделей государство является лишь одним из многочисленных параметров, которые учитываются при формировании ответа. Из-за этого система может выдавать враждебные, вредные или просто нерелевантные для украинского пользователя нарративы, поскольку локальные обстоятельства в общей картине мира для такого алгоритма не являются приоритетными.

По словам Клименко, в нынешнем проекте компания "Киевстар" взяла за основу открытую модель Gemma от Google и дообучает ее на специально подобранных наборах данных, ориентированных на Украину.

Он отметил, что эта модель и без того понимает украинский язык и может на нем отвечать, однако пока не работает в государственном контексте Украины. То есть речь идет не просто о языке, а о способности учитывать исторические, политические, безопасностные и общественные реалии страны.

"Кроме того, что это корректность ответов, здесь важен именно вариант безопасности. Мы могли бы взять и ту же самую модель Gemma производную и использовать ее, но эту использовать гораздо лучше по уже указанным причинам. Но мы не отправляем эти данные в облако, не отправляем в другую страну, и это безопасность именно наших персональных данных", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что переданные данные могут анализироваться, то есть на их основе формируется более широкое представление о запросах, интересах, тенденциях и трендах в регионе или стране. Именно поэтому, по его мнению, появление украинской модели искусственного интеллекта имеет не только технологическое, но и государственное значение.

В Украине уже активно внедряют ИИ-модели для работы некоторых сервисов. Так недавно украинские IT-разработчики создали приложение для изучения ПДД на базе искусственного интеллекта, чтобы помогать людям быстрее и качественнее готовиться к экзаменам.

Также государственный банк "ПриватБанк" в прошлом году добавил ИИ-модель в свое приложение, чтобы помогать украинским предпринимателям быстрее анализировать потенциальных кандидатов на сотрудничество для бизнеса.