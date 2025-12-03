Зеленский встретился с ирландскими специалистами, которые помогают спасать украинцев на фронте

Зеленский вручает награду ирландскому специалисту. Фото: Zelenskiy/Official

Во вторник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями Университетского колледжа Дублина. Специалисты, которые помогают Украине внедрять ведущие методики экстренной медицинской помощи на фронте, получили награду "Золотое сердце".

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Как ирландские медики помогают Украине

Ирландские специалисты вместе с украинцами основали инициативу UCD Ukraine Trauma Project. Ее целью является снижение количества смертей от кровотечений на фронте. На данный момент в Украине уже состоялось восемь учебных миссий, подготовили более 600 специалистов и создали ирландско-украинскую учебную команду. Благодаря такому сотрудничеству удалось увеличить количество спасенных жизней и укрепить партнерство между Украиной и Ирландией.

"Гордимся тем, что такие люди вместе с нашими воинами и гражданскими, с нашими врачами. Спасибо специалистам за знания, опыт и время. Это так важно: в такое чрезвычайно сложное время быть на правильной стороне истории", — написал Зеленский.

Напомним, супруги Зеленские встретились с родственниками погибших ирландских военнослужащих. Близким бойцов, которые отдали жизнь за Украину, вручили награды.

Также мы сообщали, что Ирландия предоставила Украине новый пакет финансовой помощи. Речь идет о 125 миллионах евро, которые направят на нелетальную военную помощь и поддержку энергосистемы.