Головна Новини дня Рятують життя — Зеленський нагородив ірландських фахівців

Рятують життя — Зеленський нагородив ірландських фахівців

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 02:46
Зеленський зустрівся з ірландськими фахівцями, які допомагають рятувати українців на фронті
Зеленський вручає нагороду ірландському фахівцю. Фото: Zelenskiy/Official

У вівторок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися із представниками Університетського коледжу Дубліна. Фахівці, які допомагають Україні впроваджувати провідні методики екстреної медичної допомоги на фронті, отримали відзнаку "Золоте серце".

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Як ірландські медики допомагають Україні

Ірландські фахівці разом з українцями заснували ініціативу UCD Ukraine Trauma Project. Її метою є зниження кількості смертей від кровотеч на фронті. Наразі в Україні вже відбулося вісім навчальних місій, підготували понад 600 фахівців і створили ірландсько-українську навчальну команду. Завдяки такій співпраці вдалося збільшити кількість врятованих життів і зміцнити партнерство між Україною та Ірландією.

"Пишаємося тим, що такі люди разом із нашими воїнами й цивільними, із нашими лікарями. Дякую фахівцям за знання, досвід і час. Це так важливо: у такий надзвичайно складний час бути на правильному боці історії", — написав Зеленський.

Нагадаємо, подружжя Зеленських зустрілося з родичами загиблих ірландських військовослужбовців. Близьким бійців, які віддали життя за Україну, вручили нагороди.

Також ми повідомляли, що Ірландія надала Україні новий пакет фінансової допомоги. Йдеться про 125 мільйонів євро, які спрямують на нелетальну військову допомогу та підтримку енергосистеми.

Володимир Зеленський Олена Зеленська медики Ірландія фронт медична допомога
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
