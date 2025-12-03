Зеленський зустрівся з рідними загиблих ірландців, які воювали за Україну

Володимир Зеленський вручає нагороду родичу загиблого військовослужбовця з Ірландії. Фото: Zelenskiy/Official

У вівторок, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з рідними ірландських військовослужбовців. Йдеться про членів родин бійців, які загинули, захищаючи Україну.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про зустріч

Батькам загиблих ірландців передали нагороди їхніх дітей: солдатів Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука. Цих військових посмертно удостоїли орденів "За мужність" III ступеня.

Зеленський вручає нагороду родичці загиблого ірландського воїна. Фото: Zelenskiy/Official

Президент України висловив співчуття рідним загиблих і висловив їм подяку.

"Це висока ціна й це честь для України. Дякую за виховання людей, які жили так далеко від України, але віддали свої життя в боротьбі за її свободу. Дуже пишаємося такими сильними людьми. Усі вони — справжні герої. І не лише для нашої країни", — наголосив Зеленський.

