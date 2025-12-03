Зеленский встретился с родными погибших ирландцев, которые воевали за Украину

Владимир Зеленский вручает награду родственнику погибшего военнослужащего из Ирландии. Фото: Zelenskiy/Official

Во вторник, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с родными ирландских военнослужащих. Речь идет о членах семей бойцов, которые погибли, защищая Украину.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Что известно о встрече

Родителям погибших ирландцев передали награды их детей: солдат Грэхема Дейла, Роберта Дигана и Александра Рыжука. Этих военных посмертно удостоили орденов "За мужество" III степени.

Зеленский вручает награду родственнице погибшего ирландского воина. Фото: Zelenskiy/Official

Президент Украины выразил соболезнования родным погибших и выразил им благодарность.

"Это высокая цена и это честь для Украины. Спасибо за воспитание людей, которые жили так далеко от Украины, но отдали свои жизни в борьбе за ее свободу. Очень гордимся такими сильными людьми. Все они — настоящие герои. И не только для нашей страны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, супруги Зеленские встретились с украинской общиной в Ирландии. По словам президента Украины, между ним, первой леди и представителями украинской диаспоры состоялся хороший и искренний разговор.

Также мы сообщали, что Зеленский встретился с представителями ирландского бизнеса. Говорили о сотрудничестве и инвестициях.