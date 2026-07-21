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Главная Новости дня Сознательно выбрала борьбу за Украину: Буданов к 120-летию со дня рождения Елены Телиги

Сознательно выбрала борьбу за Украину: Буданов к 120-летию со дня рождения Елены Телиги

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 10:21
Буданов выступил с заявлением по случаю 120-летия со дня рождения Елены Телиги
Срочная новость

«Не нужны слова! Пусть будет только дело!»

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Елены Телиги — поэтессы, публицистки и деятельницы украинского освободительного движения.

Она сознательно выбрала украинский язык, украинскую культуру и борьбу за украинское государство. Могла остаться в эмиграции, но сознательно вернулась в оккупированный Киев, где присоединилась к украинскому подполью, возглавила Союз украинских писателей и сотрудничала с газетой «Украинское слово». Зная, что этот выбор может стоить ей жизни.

В феврале 1942 года нацисты расстреляли Елену Телигу и её мужа Михаила в Бабьем Яру.

Память об Елене Телиге — это память о поколении украинцев, которое боролось за право Украины быть свободным и независимым государством. Их пример напоминает нам: свобода никогда не дается без борьбы.

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Светлая память Елене Телиге.

Слава Украине!

 

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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