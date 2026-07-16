Буданов поздравил Аду Роговцеву с днём рождения и поблагодарил её за вклад в развитие украинской культуры

Кирилл Буданов. Скриншот: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил народную артистку Украины Аду Роговцеву с днём рождения. Он отметил её весомый вклад в развитие украинского искусства и многолетнюю поддержку страны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов обратился к Аде Роговцевой

Буданов отметил, что присутствие Роговцевой в украинской культуре давно вышло за пределы ее профессиональной деятельности.

По его словам, актриса на протяжении десятилетий создает украинское искусство, а в сложные для государства времена остается рядом со своим народом.

"Ее талант, человеческое достоинство, честность и любовь к Украине вызывают искреннее уважение многих поколений украинцев", — отметил Буданов.

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Он также поблагодарил Аду Роговцеву за ее труд, принципиальную позицию и вклад в сохранение и развитие украинской культуры.

"Спасибо за Ваш труд, за Вашу принципиальную позицию и за пример истинного служения украинской культуре. С днём рождения, дорогая Ада! Многая лета!" — написал Буданов.

Заявление Кирилла Буданова. Скриншот: Кирилл Буданов/Facebook

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