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Главная Новости дня Кирилл Буданов поздравил Аду Роговцеву: назвал ее примером служения Украине

Кирилл Буданов поздравил Аду Роговцеву: назвал ее примером служения Украине

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Дата публикации 16 июля 2026 18:32
Буданов поздравил Аду Роговцеву с днём рождения и поблагодарил её за вклад в развитие украинской культуры
Кирилл Буданов. Скриншот: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил народную артистку Украины Аду Роговцеву с днём рождения. Он отметил её весомый вклад в развитие украинского искусства и многолетнюю поддержку страны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов обратился к Аде Роговцевой

Буданов отметил, что присутствие Роговцевой в украинской культуре давно вышло за пределы ее профессиональной деятельности.

По его словам, актриса на протяжении десятилетий создает украинское искусство, а в сложные для государства времена остается рядом со своим народом.

"Ее талант, человеческое достоинство, честность и любовь к Украине вызывают искреннее уважение многих поколений украинцев", — отметил Буданов.

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Он также поблагодарил Аду Роговцеву за ее труд, принципиальную позицию и вклад в сохранение и развитие украинской культуры.

"Спасибо за Ваш труд, за Вашу принципиальную позицию и за пример истинного служения украинской культуре. С днём рождения, дорогая Ада! Многая лета!" — написал Буданов.

Кирило Буданов привітав Аду Роговцеву: назвав її прикладом служіння Україні - фото 1
Заявление Кирилла Буданова. Скриншот: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на общественный резонанс в связи с увольнением Михаила Федорова и подчеркнул, что граждане имеют право поднимать важные вопросы перед властями и ожидать ответа. По его словам, неравнодушие общества и активное участие людей в государственных процессах свидетельствуют о его силе и зрелости.

Новини.LIVE писали, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. В ходе беседы он выразил благодарность за одобрение программы Ukraine Support Loan, которая предусматривает поддержку Украины в размере до 90 млрд евро.

поздравления Кирилл Буданов Ада Роговцева
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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