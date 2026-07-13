ЕС одобрил программу Ukraine Support Loan на 90 млрд евро для Украины — заявление Буданова

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом. Он поблагодарил за утверждение программы поддержки Ukraine Support Loan для Украины на сумму до 90 млрд евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Встреча Буданова с Кубилюсом

По словам Буданова, программа Ukraine Support Loan утверждена на 2026–2027 годы. Он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов для Украины остается обеспечение стабильных поставок вооружения. Речь идет прежде всего об укреплении систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракетах, артиллерии и беспилотниках.

Кроме того, Украина ожидает разблокирования 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для закупки нового вооружения.

Встреча Буданова с Кубилюсом. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов также обратил внимание на потенциал украинской оборонной промышленности. По его словам, в настоящее время он оценивается в 30 млрд долларов США, однако значительная его часть остается неиспользованной из-за нехватки финансирования.

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"Украинское оружие уже доказало свою эффективность на поле боя и дешевле мировых аналогов. Объединение европейских ресурсов, технологий и украинского боевого опыта будет способствовать укреплению обороноспособности всего Европейского Союза", — отметил он.

Отдельной темой переговоров стало создание единой европейской антибаллистической системы. Буданов напомнил, что в этот же день в Париже Президент Украины Владимир Зеленский представил партнерам украинские предложения во время заседания Антибаллистической коалиции.

В заключение глава Офиса президента подчеркнул, что членство Украины в Европейском Союзе является одной из ключевых гарантий безопасности государства. Он выразил надежду на поддержку Андрюса Кубилюса в скорейшем открытии всех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.

"Украина готова и в дальнейшем делиться уникальным опытом и технологическим ноу-хау ради безопасности общего европейского дома", — подытожил генерал.

Как писали Новини.LIVE, после встречи "Коалиции желающих" Зеленский заявил, что в 2026 году позиции Украины на фронте сильнее, чем когда-либо. Балистические ракеты — это последнее средство РФ, позволяющее затягивать кровавую войну.

В то же время Макрон анонсировал передачу Украине французских истребителей Rafale. Они поступят в 2028–2029 годах.