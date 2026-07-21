Буданов зробив заяву з нагоди 120-річчя від дня народження Олени Теліги

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

"Не треба слів! Хай буде тільки діло!"

Цьогоріч виповнюється 120 років від дня народження Олени Теліги – поетеси, публіцистки та діячки українського визвольного руху.

Вона свідомо обрала українську мову, українську культуру й боротьбу за українську державу. Могла залишитися в еміграції, але свідомо повернулася в окупований Київ, де долучилася до українського підпілля, очолила Спілку українських письменників і співпрацювала з газетою "Українське слово". Знаючи, що цей вибір може коштувати їй життя.

У лютому 1942 року нацисти розстріляли Олену Телігу та її чоловіка Михайла в Бабиному Яру.

Пам'ять про Олену Телігу – це пам'ять про покоління українців, яке виборювало право України бути вільною і незалежною державою. Їхній приклад нагадує нам: свобода ніколи не дається без боротьби.

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Слава Україні!

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