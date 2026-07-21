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Главная Новости дня 120 лет со дня рождения Елены Телиги: кем была поэтесса, погибшая за Украину

120 лет со дня рождения Елены Телиги: кем была поэтесса, погибшая за Украину

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Дата публикации 21 июля 2026 07:30
21 июля исполняется 120 лет со дня рождения Елены Телиги
Поэтесса Елена Телига. Фото восстановлено из архива

Во вторник, 21 июля, исполняется 120 лет со дня рождения Елены Телиги — украинской поэтессы, публицистки, литературной критики и деятельницы Организации украинских националистов. Она стала одной из самых ярких фигур украинского освободительного движения XX века и символом несокрушимости и самопожертвования. Несмотря на возможность спастись, Телига сознательно осталась в оккупированном Киеве, где была арестована нацистами и погибла.

Новини.LIVE рассказывают всё, что известно о поэтессе.

Детство и обучение Телиги

Елена Телига (в девичестве Шовгенива) родилась 21 июля 1906 года в селе Ильинское под Москвой в украинской семье. Её отец Иван Шовгенив был инженером-гидротехником и впоследствии работал в правительстве Украинской Народной Республики, а мать Юлиания — учительницей.

Теліга і батько
Елена Телига с отцом. Фото из архива

В 1918 году семья переехала в Киев, однако после поражения УНР отец эмигрировал вместе с правительством в Польшу. Впоследствии семья воссоединилась в Чехословакии, где Телига окончила Украинский высший педагогический институт имени Михаила Драгоманова в Праге.

Литературная деятельность и общественная работа

Именно в эмиграции сформировалось её мировоззрение и началось литературное творчество. С конца 1920-х годов Телига публиковала стихи и публицистику в украинских изданиях, а также активно сотрудничала с редактором Дмитрием Донцовым.

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После переезда в Варшаву она занималась культурной и общественной деятельностью, выступала с публицистическими докладами и писала о роли украинской женщины в борьбе за независимость государства. В конце 1939 года вступила в ОУН и работала в её Культурной референтуре.

Возвращение в Украину

После начала немецко-советской войны Телига вместе с походными отрядами ОУН вернулась в Украину. Сначала работала во Львове и Ровно, а осенью 1941 года прибыла в оккупированный Киев.

В столице она возглавила Союз украинских писателей, редактировала литературное приложение "Литавры", сотрудничала с газетой "Украинское слово" и принимала активное участие в культурной жизни города, несмотря на опасность преследований со стороны нацистских властей.

Арест и гибель Телиги

В начале 1942 года немецкие оккупанты начали массовые аресты украинских националистов. Друзья неоднократно убеждали Телигу покинуть Киев, однако она категорически отказалась.

9 февраля 1942 года поэтессу вместе с мужем Михаилом арестовали в помещении Союза украинских писателей. По рассказам современников, накануне ареста она сказала, что не может оставить людей, которых призывала к борьбе.

Точная дата и обстоятельства её смерти неизвестны. Считается, что Елену Телигу, её мужа и других деятелей ОУН расстреляли в Бабьем Яру. Днём её памяти традиционно считается 21 февраля 1942 года.

Теліга
Елена Телига с мужем Михаилом. Фото из архива

Литературное наследие

Творческое наследие Елены Телиги насчитывает всего 38 стихотворений, однако они стали важной частью украинской литературы. В своих стихах она сочетала мотивы любви, свободы, борьбы и самопожертвования, а её публицистика была посвящена вопросам национального самосознания и роли украинской женщины в обществе.

В честь поэтессы в Украине названы улицы, установлены памятники, а к 100-летию со дня рождения выпущены памятная монета и художественный почтовый конверт. Сегодня Елена Телига остается одной из самых известных фигур украинского национального движения и символом борьбы за независимость Украины.

Как писали Новини.LIVE, в этом году также исполнилось 155 лет со дня рождения Леси Украинки. Поэтесса умерла в 42 года в Грузии. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.

Также недавно исполнилось 1038 лет со дня крещения Руси. Кроме того, в этот день, 15 июля, Украина отмечала День украинской государственности.

писатели день рождения поэт
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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